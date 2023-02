Gabriele Costanzo, chi è il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: età, lavoro, genitori, Instagram

Gabriele Costanzo, figlio adottivo dall’età di tredici anni di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è ormai un personaggio noto nel mondo Mediaset. Gabriele ha passato la sua infanzia in orfanotrofio quando la celebre coppia decise per l’adozione.

Chi è Gabriele Costanzo?

La sua crescita è stata tenuta lontana dai riflettori televisivi e solo dopo aver completato il suo percorso di studio, Gabriele si è inserito dietro le quinte dei programmi Mediaset. Gabriele è nato a Roma il 31 gennaio del 1991 ed è del segno dell’acquario. Attualmente ha 31 anni. Non si sa nulla dei genitori biologici di Gabriele. Il ragazzo fu lasciato presso l’orfanotrofio quando era appena neonato e non si hanno tracce in merito alle sue origini.

Come accennato non ci sono notizie riguardanti la nascita di Gabriele, così come sulla sua famiglia biologica. Ma il ragazzo non sembra turbato dall’assenza di informazioni. Ha avuto un’adolescenza incredibilmente felice grazie all’amore che i suoi genitori adottivi gli hanno riservato.

La sua esperienza da discografico

Gabriele abbandona gli studi dopo essersi diplomato nel 2009 e inizia a lavorare per la Fascino PGT s.r.l. nei programmi televisivi Mediaset condotti dai genitori, con il ruolo di aiuto alla produzione. In effetti si è occupato di molti aspetti della produzione di spettacoli condotti dalla madre, come ad esempio i casting di Uomini e Donne o il montaggio delle puntate. Nel 2017 inizia a collaborare anche con il padre entrando a far parte della redazione del Maurizio Costanzo Show e nel 2021 ha fondato insieme a due ex concorrenti di Amici, la casa discografica 21Co che ha già scritturato due artisti e concorrenti di Amici 2021: Luigi Strangis e Alex. Una carriera che è solo agli albori, ma che già promette grandi traguardi e soddisfazioni.

Instagram

Al momento, Gabriele Costanzo non ha attivo nessun proprio profilo sulle piattaforme dei social network.