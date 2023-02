Maurizio Costanzo, chi sono i figli: età e lavoro

Maurizio Costanzo è stato sposato tre volte prima di incontrare Maria De Filippi, colei che lui considerava la donna della sua vita. Le sue ex mogli sono Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi e ha tre figli: Camilla, Saverio e Gabriele. Cosa fanno i figli di Costanzo? Cosa sappiamo su di loro? Andiamo a conoscerli più da vicino.

Chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Dall’unione con Flaminia Morandi sono nati Camilla e Saverio; mentre Gabriele è il terzo figlio adottato insieme a Maria De Filippi. I figli più grandi di Costanzo sono due professionisti affermati. Per quando la primogenita abbia un carattere piuttosto riservato, ha avuto grande successo come sceneggiatrice Rai. Una figlia della quale il conduttore era molto fiero, tanto da spendere parole di stima. “Sa conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri”.

Anche il secondogenito, Saverio, ha una carriera di successo. È un regista e uno sceneggiatore di serie televisive che dopo aver conseguito la laurea in Sociologia della comunicazione si è trasferito negli Stati Uniti dove ha fatto la gavetta, lavorando come aiuto regista. Le sue qualità professionali gli hanno consentito di vincere il Nastro d’Argento e il David di Donatello.

Sia Camilla sia Saverio hanno reso nonno Maurizio. È stato un rapporto splendido quello del conduttore ha avuto con i suoi nipoti ai quali dedicava spesso il suo tempo perché per sua stessa ammissione in una recente intervista ha dichiarato: “ Bisogna che abbiano dei ricordi”, perchè per il giornalista sono i ricordi la vera ricchezza di una persona.

Maria De Filippi e la decisione di adottare Gabriele

Insieme a Maria De Filippi, una relazione sentimentale che Costanzo ha definito: “Il mio grande amore” nel 2002 hanno preso in affido Gabriele, adottato due anni dopo, quando aveva 12 anni. Quello con la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te, è probabilmente l’amore vero per Costanzo. Un sentimento scoccato come un colpo di fulmine, quando i due si sono incontrati nel corso di un convegno nel 1989. Sei anni dopo i due si sono sposati.

Costanzo aveva una grande passione per le tartarughe che collezionava e delle quali il suo studio è pieno. In una delle sue ultime interviste, rilasciata a Silvia Toffanin ha detto: “Sono sicuro che portino fortuna”. Infatti, non solo le collezionava, ma le regalava anche agli affetti a lui più cari.