Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione: Maurizio Costanzo si è spento a Roma all’età di 84 anni. Lo storico giornalista e conduttore tv, volto del Maurizio Costanzo Show (e non solo), lascia un grande vuoto, lui che aveva saputo conquistare il pubblico e farsi amare. A comunicare il decesso, poco fa, il suo ufficio stampa.

Chi era Maurizio Costanzo, la sua carriera

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto del 1938 e nella stessa città oggi si è spento, a 84 anni. Lui è stato un grande giornalista, conduttore televisivo, radiofonico e sceneggiatore italiano. Nato da una famiglia originaria di Ortona, ha iniziato da giovane a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo ed è diventato, a soli 18 anni, cronista del quotidiano romano Paese Sera. Ha collaborato con diversi giornali, poi nel 1963 ha esordito come autore radiofonico e ha ideato tantissimi spettacoli televisivi e talk show. Come fare a dimenticare il suo Maurizio Costanzo Show? Quello, infatti, è stato il ‘salotto mediatico’ più importante e influente della nostra tv e lì, proprio da lui, hanno mosso i primi passi personaggi come Vittorio Sgarbi, Valerio Mastrandrea, Ricky Memphis. E tanti altri.

L’impegno contro la mafia

Maurizio Costanzo, amico del giudice Giovanni Falcone, si è impegnato anche nella lotta alla mafia. E il 14 maggio del 1993, forse proprio per quella sua battaglia, è stato vittima di un attentato: una Fiat Uno, imbottita di novanta chilogrammi di tritolo, è esplosa a Roma, in via Ruggero Fauro.

La storia d’amore con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo ha avuto una lunga storia d’amore con la fotoreporter Lori Sammarino, poi è stato il marito di Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Nel 1978 Maurizio Costanzo ha iniziato una relazione con Simona Izzo, poi nel 1989 è convolato a nozze con la conduttrice Marta Flavi. Dal 1995, però, era al fianco di Maria De Filippi, la sua ultima moglie e insieme, nel 2002, aveva preso in affido, poi adottato, un bambino. Maria De Filippi è stata vicina a Maurizio Costanzo per tanti anni, fino alla morte e lo ha sempre supportato.

I messaggi di cordoglio

Oggi la tragica notizia, che nessuno si aspettava: Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, re dei talk show, si è spento nella sua Roma. E tutto il mondo dello spettacolo è in lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, tra incredulità e dispiacere: la televisione italiana ha perso un grande uomo. Che ha fatto la storia.

“Ci ha lasciati Maurizio Costanzo, monumento del giornalismo e della televisione italiana. Ci ha accompagnato, con il suo sguardo brillante e acuto, nelle più importanti vicende del nostro paese, raccontandone i protagonisti e i risvolti. Figlio di Roma, lo ricorderemo con affetto, come se non fosse mai andato via dai grandi schermi nelle nostre case” – così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.