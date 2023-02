Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi disse: ‘Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci’

La notizia morte del celebre conduttore, autore e giornalista Maurizio Costanzo è giunta come un fulmine a ciel sereno. L’uomo è spirato quest’oggi, all’età di 84 anni. Il pensiero di parenti ed amici nonché dei diversi milioni di italiani che da anni seguono i suoi spettacoli televisivi, è subito volato verso sua moglie, Maria De Filippi, volto storico del piccolo schermo. Donna intelligente, sagace, sono suoi alcuni format particolarmente amati dal pubblico quali, solo per fare qualche esempio, il dating show Uomini e Donne e il programma C’è posta per te.

La morte di Maurizio Costanzo e le parole di Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria de Filippi si sono conosciuti a Venezia nel 1989. Tra di loro è subito scattata una simpatia che li ha poi visti convolare a nozze nel 1995. I due stavano, dunque, insieme da circa trent’anni e oggi, in questa circostanza particolarmente dolorosa risuonano forti le sue parole, rilasciate nel 2012 nel corso di un’intervista al Messaggero. Rispetto all’inevitabile distacco dal Marito che oggi rappresenta, purtroppo, una dolorosa realtà ecco cosa aveva detto la De Filippi: ‘No. Perché per me sarà veramente un disastro, come quando è morto mio padre. Da questo punto di vista non sono molto cresciuta. Maurizio è più realista, spesso ne parla, e mi fa diventare matta. Non lo voglio sentire. Lui è malinconico di natura, gli piace esserlo e così si diverte a dire cose come “quando non ci sarò più”, oppure “tu sarai la persona che mi terrà la mano fino all’ultimo momento”. Sarà terribile. Non voglio pensarci’.

Il loro primo incontro

Rispetto al loro primo incontro, fu proprio Maurizio Costanzo a raccontare i dettagli di quando vide per la prima volta la donna che poi sarebbe diventata sua moglie: ‘Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo. Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata’.