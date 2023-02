Maurizio Costanzo, chi è la figlia Camilla: età, lavoro, fratello

Camilla Costanzo è una sceneggiatrice Rai, dal carattere molto riservato. Di lei Costanzo ha detto che “riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri”.

Maurizio Costanzo è un giornalista e conduttore tra i più importanti del mondo dello spettacolo. È una vera e propria istituzione della televisione nostrana, ma anche della radio. Avete mai visto la sua prima figlia Camilla? Ha certamente preso molto da lui, soprattutto in fatto di professionalità. Camilla è prevalentemente una scrittrice e sceneggiatrice, ma ha anche fatto l’attrice. Rispetto al papà è un volto poco noto al grande pubblico. Eccelle nel suo lavoro, essendo una donna molto determinata e professionale ed ha una splendida famiglia: insieme al marito ha anche due figli.

Nata nel 1973, Camilla è nata dall’unione di Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi, la seconda moglie del giornalista. Donna che non ama troppo essere sotto la luce dei riflettori, Camilla non ha nemmeno dei profili social. Scopriamo insieme di che cosa si occupa e perché è molto apprezzata nel mondo dello spettacolo. La prima figlia di Maurizio Costanzo, Camilla, è una donna di grande eleganza e sensibilità. Da sempre ha coltivato una passione per la scrittura e per questo oggi è una scrittrice e sceneggiatrice. Lavora anche in Rai come autrice. Apprezzata dai colleghi per la sua precisione, prima di intraprendere questa carriera ha svolto anche il mestiere di attrice in alcuni film, lavorando nelle pellicole del fratello Saverio.

Il papà, sin da quando era bambina, le ha trasmesso la passione per la lettura e la scrittura. Ad oggi ha scritto molti libri e in particolare nel 2009 è uscito Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia e nel 2015 il romanzo Una bellissima notte senza luna. Madre amorevole, si prende anche cura del papà insieme ai fratelli. Il presentatore tv ha confessato che i figli corrono subito per lui quando ha bisogno, essendo sempre presenti nella vita del loro amato padre.