Maurizio Costanzo era malato? Come è morto il giornalista e conduttore televisivo

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni, oggi venerdì 24 febbraio 2023: l’uomo era malato? Il giornalista e conduttore conviveva da anni con una malattia per cui non esiste cura e la moglie Maria De Filippi stava ben attenta a tenerla sotto controllo.

Che malattia aveva Maurizio Costanzo?

L’annuncio della morte è pervenuto tramite il suo ufficio stampa. Mentre la famiglia, composta dalla moglie e dai figli non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla causa della morte di Maurizio Costanzo. Si attendono aggiornamenti e dichiarazioni ufficiali. Non si sa ancora se l’amato volto della tv italiana fosse malato negli ultimi tempi o se le sue condizioni cliniche fossero a rischio.

Quello che era certo è che soffrisse da tanti anni a causa del diabete, malattia per la quale ancora non esiste una cura precisa e che può solo essere tenuta sotto controllo. Ma questa è solo un’ipotesi. Bisognerà attendere per scoprire se il giornalista è stato sorpreso da un malore o da una diagnosi mai rivelata prima della morte. Maria De Filippi ha rilasciato spesso dichiarazioni sulla salute del marito Maurizio Costanzo. I due stavano insieme dal 1995.

La conduttrice ha sempre cercato di mantenere la patologia del marito sotto controllo specificando che andava tenuta sotto controllo per non causare gravi complicazioni. In un’intervista, Maria De Filippi aveva rivelato di aver trovato un nascondiglio dove l’uomo nascondeva biscotti e gelati che non avrebbe potuto mangiare e ironicamente aveva rivelato: “Mi ha risposto che non erano nascosti”. “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.