Maurizio Costanzo è morto, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te andranno in onda? Cosa cambia

La morte del noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha indotto Mediaset a cambiare il palinsesto. Mentre tanti amici, colleghi e professionisti del mondo dello spettacolo inviano messaggi di cordoglio e attestati di stima nei confronti di Costanzo morto a 84 anni, i telespettatori dei programmi condotti dalla moglie, Maria De Filippi, si stanno chiedendo se Uomini e Donne andrà in onda oggi.

La modifica del palinsesto Mediaset

La notizia della morte del conduttore e marito della De Filippi dal 1995, ha indotto Canale 5 a cambiare la programmazione almeno per la giornata di oggi. Uomini e Donne, infatti, non andrà in onda. Per il momento le modifiche al palinsesto sono limitate alla giornata di oggi, non si sa ancora nulla circa l’appuntamento del sabato sera con C’è posta per te e Amici.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima

In tanti in questi minuti stanno inviato messaggi di cordoglio. Una notizia che per molti è arrivata come una doccia gelata. Vittorio Sgarbi ha, per esempio ricevuto la notizia mentre si trovava nel salotto di Myrta Merlino a ‘L’aria che tira’ e ha dichiarato sgomento: “è terribile. È morto nostro padre, l’inventore di questa televisione con tanti ospiti”. Anche dalla politica sono arrivati messaggi di cordoglio. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio”.

E ancora Mara Venier, Salvo Sottile, Simona Ventura, Attilio Fontana e Giovanni Toti… tantissimi i messaggi social per ricordare un amico, un professionista, per qualcuno un collega, per tutti il conduttore di un salotto che ha ospitato volti noti dello spettacolo e non solo: ‘Il Maurizio Costanzo show’.