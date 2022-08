Lavinia, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Ufficializzata per la nuova edizione di Uomini e Donne una nuova tronista. Si chiama Lavinia e ha 26 anni. E’ nata e vive a Roma. Sarà dunque lei una delle protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi ormai prossimo alla ripresa. Scopriamo dunque più da vicino chi è questa nuova tronista.

La biografia della nuova tronista di Uomini e Donne

Come anticipato Lavinia studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alle laurea (due di questi sono fra una settimana, ndr). Ha 26 anni. Il suo nome è stato annunciato assieme a quello di Federica Aversano che però ha già fatto parte del programma.

Vita privata

La nuova tronista di Uomini e Donne vive con la famiglia: il papà è avvocato, la mamma è imprenditrice mentre la sorella è ingegnere. Si dice legatissima alla mamma e definisce il papà “tanto giovanile quanto all’antica“. Entrambi, dichiara, “ci hanno un po’ viziate”, riferendosi al rapporto vissuto in casa insieme alla sorella nei confronti dei genitori.

“Ho sofferto per amore – ammette Lavinia – ma me lo sono tenuto per me. Piuttosto mi logoro dentro, ma non lo do a vedere. Se mi lego ad una persona, do tutto: e mi basta poco per capire se una persona mi piace”

Foto Lavinia nuova tronista Uomini e Donne

Questi i primi scatti della bella Lavinia in attesa ovviamente di saperne di più sul suo conto. Cosa le riserverà la trasmissione? Troverà il vero amore? Non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme!