Federica Aversano, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne: età, lavoro, figlio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul trono Matteo Ranieri, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori?

Federica, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo di Uomini e Donne: età, figlio, Instagram

Federica Aversano è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. I due sono già usciti in esterna e la complicità non sembra mancare, anzi il contrario. Federica è una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile, e dall’accento sembrerebbe essere campana. Seppur giovanissima, ha un figlio di 2 anni, Luciano, e questo ha per un attimo turbato Matteo, che non si è mai approcciato con una mamma. Sarà lei la ragazza giusta per lui? Chissà… il percorso è appena iniziato e sicuramente conosceremo meglio Federica!

Il ritorno di Federica in studio

Dopo un po’ di battibecchi e due settimane di assenza, Federica è tornata in studio. La conoscenza con Matteo riprenderà o ormai il tronista è preso solo da Valeria, la ragazza che pare lo abbia stregato? “Non ce la faccio più, due persone possono piacersi, ma se non riescono a incastrarsi a livello di carattere…Sono stato bene con te, ma anche tanto male” – ha detto Matteo. Riusciranno a trovare un punto di incontro o l’incompatibilità caratteriale è più forte di tutto?

L’eliminazione di Federica

Matteo ha raccontato di non aver sentito la mancanza di Federica. Lei, dal canto suo, sembra sempre più decisa a mollare tutto, ad abbandonare la trasmissione. ‘E’ giusto, devi dare ascolto alle tue emozioni. Se mi dici che non ti sono mancata, a me basta per alzarmi e andarmene. Porto tutto nel cuore‘ – ha spiegato la bella corteggiatrice. La loro conoscenza, almeno per il momento, sembra giunta al capolinea. Ci sarà un ritorno di fiamma?

Matteo va a Napoli e la ‘riprende’: l’esterna

Dopo l’eliminazione e le parole durissime Matteo ci ha ripensato. E ha deciso di partire per Napoli. Destinazione? Casa di Federica. Lei lo ha accolto a braccia aperte, tra i due c’è stato un lungo abbraccio e il tronista ha ammesso di aver sbagliato. Ora riusciranno a trovare un punto di incontro? Saranno in grado di ricominciare da zero? I loro sguardi parlano.

La scelta di Matteo

Matteo, alla fine di un bel percorso, ha fatto la sua scelta. Ma purtroppo per Federica, il cuore del tronista non batte per lei, ma per Valeria, una delle ultime arrivate a Uomini e Donne. Il giovane lo ha detto alla ragazza, lei come si può immaginare non ha reagito nei migliori dei modi: si è sentita presa in giro. E, dopo aver ringraziato tutti, è andata via senza salutarlo.