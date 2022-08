Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano genitori: è nato Romeo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono ufficialmente dei genitori: è nato il loro primo figlio, Romeo Maria Sacchetta.

È nato Romeo Maria

Giulia Pauselli ha partorito oggi 30 agosto 2022 all’ospedale Gemelli di Roma. A dare la notizia è stata proprio la coppia di ballerini, che ha condiviso una foto tramite i profili social. Giulia indossa al dito un anello con la scritto “Mom”, mentre sfiora la manina del neonato.

Ancora nessuna foto del piccolo, ma per ora i genitori hanno condiviso la spiegazione dietro la scelta del nome Romeo attraverso la citazione di un passaggio di Shakespeare: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore” ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”.

La difficile gravidanza di Giulia Pauselli

Una gravidanza che non è stata affatto facile per Giulia Pauselli, che negli ultimi mesi aveva condiviso spesso gli aspetti difficili del percorso: “In questi giorni faccio fatica a mostrarmi”, raccontava. “Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera”.