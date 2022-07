Giulia Pauselli incinta: ‘Dopo le critiche non riesco a mostrarmi’, lo sfogo su Instagram

Il mondo dei social è un mondo, a tutti gli effetti, con una potenza inimmaginabile. A volte si pensa che ciò che si dice in rete, rimanga lì. Come se non fosse reale. Come se facesse meno male. E si pensa anche, e soprattutto, che dato che a tutti è concesso scrivere un commento, vige il diritto di poter dire tutto quello che si pensa. Dimenticandosi della parola rispetto. Educazione. Sensibilità.

Lo sfogo di Giulia Pauselli

Giulia è una bravissima ballerina in dolce attesa, da otto mesi. Non ha mai smesso di allenarsi, di amare la sua passione e di continuare a mettersi alla prova. Dai suoi profili social traspare, continuamente, un’educazione e una sensibilità rara apprezzata davvero da tantissimi. Poche ore fa però, si è lasciata andare in uno sfogo nel suo Instagram dove ammetteva che dopo alcune critiche ricevute ha più ‘paura’ a mostrarsi.