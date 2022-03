Marcello Sacchetta: chi è, età, carriera, Amici, chi è la fidanzata Giulia, figli, altezza, Instagram del neo papà

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Come sempre, anche questa settimana, Silvia Toffanin accoglierà in studio tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Tra loro la ballerina professionista Giulia Pauselli, che sta per diventare mamma. Una gioia immensa anche per il compagno, Marcello Sacchetta.

Chi è Marcello Sacchetta: la biografia

Marcello Sacchetta è nato a Napoli il 25 agosto del 1983 sotto il segno della Vergine. E’ alto 175 cm, pesa circa 72 kg ed è un ballerino professionista, che presto diventerà papà per la prima volta. E’ sempre stato un grande appassionato di danza: ha iniziato il suo percorso ballando sulle note di Michael Jackson, poi i genitori hanno deciso di iscriverlo al Teatro dell’Opera di Roma. Poi, si è fatto conoscere con il fratello Raimondo nella scuola di Amici: nonostante l’eliminazione dal talent, ha iniziato a lavorare per Maria De Filippi come ballerino professionista e ha anche condotto diversi daytime su Real Time.

La carriera

Marcello Sacchetta oggi lavora come ballerino professionista, coreografo e conduttore televisivo. E’ sempre stato un grande appassionato di danza: ha mosso i primi passi a 13 anni, ha vinto i Campionati Europei di Boogie Woogie & Rock and Roll e si è diplomato al Teatro dell’Opera di Roma. Ha avuto modo di collaborare con Veronica e Giuliano Peparini, con Luca Tommassini e ha ottenuto ingaggi da Adriano Celentano, Justin Bieber, David Guetta, Elisa, Anna Tatangelo, Giorgia, Biagio Antonacci. Danza sì, ma anche piccolo schermo. Sacchetta ha partecipato agli Mtv Music Awasrds, al Festival di Sanremo, a X Factor, Domenica In, Ti Lascio una canzone e nel 2018 è stato coreografo per lo stop Tim ‘Da sempre insieme’.

L’esperienza ad Amici

Marcello Sacchetta è stato anche concorrenti di Amici, ma il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia non è stato dei più semplici. E’ stato eliminato, ma la fortuna gli ha sorriso e Maria De Filippi lo ha scelto come professionista nel talent, dove ha lavorato fino al 2019. Dal 2020 è presente, lavora dietro le quinte.

Chi è la fidanzata e neo mamma Giulia Pauselli

Vediamo ora la sua vita privata. Dal 2016 Marcello Sacchetta è fidanzato con Giulia Pauselli, collega e ballerina professionista di Amici. I due sono complici, affiatati e innamorati come non mai e presto diventeranno genitori. E’ stato proprio Marcello a febbraio scorso, durante una puntata di Amici, a dare la bella notizia: lui in veste di giudice in una gara di ballo, emozionato, ha detto a tutti che sta per diventare papà. Un’emozione indescrivibile, il passo di danza più bello di sempre.

Curiosità

Marcello Sacchetta ama gli animali e non si separa mai dal suo cagnolino, il bulldog Giotto. Nel 2018 ha subito un’operazione al menisco e ha dovuto lasciare per un breve periodo la danza. Ama la famiglia, è legatissimo ai genitori ed è molto amico di Stefano De Martino, ex flirt della sua fidanzata Giulia.

Instagram

Marcello Sacchetta è molto seguito su Instagram, con l’account @marcellosacchetta vanta 612 mila followers.