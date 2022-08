Aurora Ramazzotti è l’incinta? Le ultime notizie sulla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Prima quel test di gravidanza acquistato in Sardegna, durante le vacanze, poi la lieta notizia che uscirà domani sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, sarebbe incinta. E quel test, acquistato qualche settimana fa, sarebbe servito proprio a lei, che da cinque anni è felice al fianco di Goffredo Cerza, un giovane di 26 anni che lavora come business analyst.

Aurora Ramazzotti presto diventerà mamma

Stando al settimanale Chi, Eros e Michelle non vedono l’ora di diventare nonni. La loro famiglia, quindi, ancora una volta si allarga. E, dopo la notizia della rottura della relazione di mamma Michelle con il nuovo fidanzato, in casa torna il sereno perché tutte le attenzioni sarebbero rivolte ad Aurora e al bebè che porta in grembo.

Le sue smentite

Più volte Aurora Ramazzotti era finita al centro e sotto i riflettori per quel pancino sospetto. Ma lei a maggio aveva allontanato tutti i rumors e aveva chiarito: ‘Non sono incinta, quella è solo pancia. Mi piace mangiare’. Eppure, ora la ragazza sarebbe davvero in dolce attesa! È così, come sostiene il settimanale Chi, o dobbiamo aspettarci un’altra smentita? Chissà!