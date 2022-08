Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ‘beccate’ a comprare un test di gravidanza: chi delle due è incinta?

Essere personaggio pubblico vuol dire mostrarsi e correre il rischio di essere paparazzati in ogni dove. Anche in farmacia, anche mentre si sta acquistando un test di gravidanza. E lo sanno bene Michelle Hunziker, nota conduttrice fresca di passione con il nuovo compagno Giovanni Angiolini, e sua figlia Aurora Ramazzotti. Le due, infatti, sono state ‘fotografate’ in Sardegna, in farmacia, intente a comprare un test. E subito la fiamma del gossip si è accesa: chi è in dolce attesa?

Aurora Ramazzotti è incinta?

Stando alla ‘bomba’ lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini, nelle sue ‘Chicche di Gossip’, le due sono state paparazzate mentre acquistavano un test di gravidanza. “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora, è stata vista in farmacia mentre comprava un test. E la domanda che ora tutti si pongono – scrive il giornale – è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?”. Tutto tace, nessuna conferma o smentita dalle dirette interessate.

La smentita qualche mese fa

In realtà, già qualche mese fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva parlato di una gravidanza e nel ‘mirino’ era finita la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti. Aurora Ramazzotti, però, con l’ironia che la contraddistingue, aveva smentito sui social e aveva associato quel ‘pancino’ sospetto semplicemente al fatto che ‘ama mangiare’. E ora qualcosa è cambiato? Il test era per lei o per la mamma? Aurora è effettivamente incinta e aspetta il suo primo bambino dal fidanzato Goffredo? Chissà!