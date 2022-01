Armando Incarnato: chi è, età, che lavoro fa, Instagram, ex moglie, tutto sul cavaliere di Uomini e Donne

10Torna puntuale alle 14:45 su Canale 5 l’appuntamento con Uomini e Donne. Oggi si parlerà anche del cavaliere Armando.

Armando Incarnato: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, ex moglie e figlia

Armando Incarnato è nato a Napoli nel 1977 ed è un imprenditore. Gestisce una serie di saloni di parrucchieri, ma ha anche recitato nella quarta stagione di Gomorra-La serie.

L’uomo, di bell’aspetto, è alto 1.79 cm ed è uno dei cavalieri di Uomini e Donne più chiacchierato, spesso al centro di polemiche.

Armando in passato ha avuto una storia d’amore lunga ben 17 anni con Daniela, poi diventata mamma di sua figlia, Michelle. Una volta terminata ha deciso di rimettersi in gioco e dal 2018 è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

Armando Incarnato: Instagram, dove seguirlo

Armando è molto seguito su Instagram: con il suo profilo ufficiale (@armando_incarnato_) vanta 191 mila followers.