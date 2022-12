Maurizio Costanzo: chi è, età, carriera, vita privata, matrimoni, figli, Maria De Filippi

Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano con ”Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai 1 condotto a partire dalle 14 da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, martedì 27 dicembre 2022, ci sarà anche Maurizio Costanzo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chi è, età, carriera

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto del 1938 ed è un noto giornalista, conduttore, autore televisivo, regista e sceneggiatore. Dopo il diploma in ragioneria, Maurizio non si è iscritto all’università ma ha iniziato a inseguire il suo sogno: nel 1956, infatti, ha cominciato la sua carriera di giornalista, a soli 18 anni. Ha lavorato come cronista al quotidiano romano Paese Sera e nel 1957 è entrato a far parte della redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22 anni ha iniziato a collaborare con Tv Sorrisi e Canzoni e nel 1960 è diventato caporedattore della redazione romana del settimana Grazia. Nel 1963, invece, ha esordito come autore radiofonico ed è stato ideatore e conduttore di numerosi spettacoli di successo.

Maurizio Costanzo: vita privata, matrimoni, mogli

Maurizio Costanzo si è sposato ben 4 volte. La prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter. Dal 1973 al 1984, invece, è stato legato alla giornalista Flaminia Morandi: la coppia ha due figli, Camilla (nata nel 1973 che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai) e Saverio (nato nel 1975, oggi regista cinematografico e di serie televisive). Dopo la separazione, Maurizio dal 1983 al 1986 ha convissuto con Simona Izzo. Il 7 giugno del 1989 si è sposato con Marta Flavi, conduttrice televisiva, dalla quale si è separato nel 1990 e divorziato 4 anni dopo.

Il matrimonio con Maria De Filippi

Nel 1995, infine, si è sposato con la sua attuale moglie, Maria De Filippi, conosciuta nel 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. Il loro matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il Comune di Roma: nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, adottato definitivamente due anni dopo. Maurizio Costanzo è nonno di quattro nipoti.