Maria De Filippi parla di Maurizio Costanzo: ‘Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà’

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno da poco festeggiato le nozze d’argento e sembrano essere innamorati come il primo giorno. Non mancano però pensieri e riflessioni che tutte le coppie attraversano, come la paura della morte e della perdita del proprio compagno o della propria compagna.

Maria De Filippi e la paura della morte

In un’intervista al settimanale Oggi Maria De Filippi ha ammesso: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Una realtà con cui la regina di Canale 5 si è già trovata faccia a faccia quando morì il padre: “Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Maria sulla perdita di Costanzo: “Troppo dolore”

Maurizio Costanzo ha più volte dichiarato che vorrebbe la mano di Maria a stringere la sua nell’ultimo istante. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita” ha detto Maria De Filippi.