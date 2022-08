Quando inizia Uomini e Donne 2022? Data e nomi dei tronisti

Uomini e Donne 2022. Nonostante manchino ancora diverse settimane alla ripresa del dating show più amato e seguito di sempre, c’è trepidante attesa circa la sua data di inizio nonché curiosità su quali saranno i tronisti che animeranno lo studio della De Filippi. Scopriamo insieme quali saranno le novità della nuova edizione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne 2022, quando inizia il dating show?

Stando alle prime indiscrezioni riportate da Blasting News e Isa & Chia, il programma della De Filippi dovrebbe ripartire lunedì 19 settembre. Come sempre, la trasmissione andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 15.45. Ma non è finita qui. Infatti oltre ai rumors sulla data di inizio delle trasmissione, non poche voci sono circolate su quali saranno i nuovi tronisti.

I nuovi tronisti

In base a quanto riportato da UominieDonneClassicoeOver, i tronisti dell’edizione targata 2022 dovrebbero essere quattro: tre dei quali sconosciuti al pubblico mentre il quarto noto. In merito, anche se nelle prossime settimane il tutto sarà più chiaro, si vocifera circa la possibilità del ritorno di un ex corteggiatore o corteggiatrice.

Uomini e Donne 2022: ritorno di fiamma e non solo

Nel mentre tuttavia è trapelato il primo presunto tronista dell’edizione 2022 di Uomini e Donne. Si chiama Alessandro, ha 19 anni e arriva da Milano. Altra indiscrezione vedrebbe invece protagonista Federica Aversano — la non scelta di Matteo — che potrebbe ritrovarsi a diventare dama del parterre del trono over data la curiosità sopraggiunta nei confronti di alcuni cavalieri, come ad esempio Riccardo Guarnieri. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche settimana per svelare tutti i retroscena del seguitissimo dating show!