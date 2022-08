Da Uomini e Donne al GF VIP: Andrea Nicole Conte sarà una nuova concorrente?

Andrea Nicole Conte potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente, Alfonso Signorini ha infatti annunciato che nel cast ci sarà una persona transgender. Sui social molti utenti hanno iniziato a ipotizzare alcuni volti come Eleonoire Ferruzzi, Vladimir Luxuria ma anche Vittoria Schisano e Efe Bal.

Leggi anche: GF VIP 7, Alfonso Signorini rivela i nomi di tre concorrenti: le novità sul cast

Andrea Nicole nuova concorrente del GF Vip?

Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe trattarsi di Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne. L’ex tronista potrebbe raccontare la sua storia al GF Vip. I rumor diffusi nelle scorse ore dicono che Andrea Nicole Conte potrebbe essere una nuova concorrente.

Lo stesso Signorini a Libero ha dichiarato di recente che è importante che in tv si parli di determinate tematiche: “E’ importante che se ne parli. Come di transgender. Basta non esagerare. E’ un tema di estremo interesse e non è detto che non lo porti al GF Vip”.

Andrea Nicole Conte ha terminato il suo percorso di transizione, dichiarando: “Non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.