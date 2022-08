GF VIP 7, Alfonso Signorini rivela i nomi di tre concorrenti: le novità sul cast

Siamo nel pieno dell’estate, eppure il pensiero di molti è già rivolto a settembre e alla prossima e imperdibile edizione del Grande Fratello Vip. Il reality, che tiene compagnia da anni a milioni di telespettatori, è quasi pronto per ripartire: la casa più spiata d’Italia presto verrà aperta e verrà animata da ‘nuovi’ vipponi. Ma chi farà parte del cast?

Chi sono i concorrenti del GF VIP 7?

È stato Alfonso Signorini, che sarà al timone anche della prossima stagione, a svelare le prime indiscrezioni. Ospite di Simona Ventura nella seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita, il giornalista e conduttore ha risposto ad alcune domande sul GF VIP e lo ha fatto con il giochino di ‘acqua, fuoco e fuochino’.

Su Pamela Prati Alfonso Signorini ha risposto con ‘Acqua’. Poi, però, si è lasciato andare: ‘Ma se tu mi dici se Pamela Prati sarà al GF VIP ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso (l’indizio rilasciato sui social, ndr), non si rivolgeva a lei’. E ancora, sull’anello di ametista, che molti hanno attribuito a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il conduttore ha risposto ‘fuochino’, non nascondendo di averla presa in considerazione. Ha sbuffato, invece, quando si è parlato dell’ex di Belen, Antonino Spinalbese.

Le novità

“Guarda che i veri colpi non sono stati ancora annunciati, sai? Ce ne sono parecchi in questo caso” – ha detto Signorini alla Ventura. Insomma, tutto è ancora avvolto nel mistero, ma il conto alla rovescia si può già attivare perché tra poco più di un mese i riflettori si accenderanno sulla casa più spiata di sempre!