Pamela Prati: ‘Mark Caltagirone? Ho mentito perché sono stata costretta a farlo’. Le ultime novità

Dopo i mesi in televisione e su tutte le pagine dei giornali per la sua storia, poi rivelatasi finta, con Mark Caltagirone, la showgirl Pamela Prati ha deciso di rompere il muro di silenzio e di raccontarsi a cuore aperto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Intervista nella quale non ha potuto fare a meno di parlare di quell’uomo fantasma, di quella truffa che all’epoca aveva tenuto incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Non si faceva altro che parlare di lei e di quel matrimonio inesistente.

Perché Pamela Prati ha mentito su Mark Caltagirone

“Ho subito una truffa affettiva crudele. Se ne stanno occupando gli avvocati” – ha spiegato la Prati, che ha poi raccontato di essere ‘stata spinta a farlo’. Poi, il paragone con il pallavolista Roberto Cazzaniga, anche lui truffato per anni, convinto di essere fidanzato con una modella.

“Tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo non ho più lavorato” – ha continuato la Prati, che non vuole più parlare di Mark Caltagirone.

La showgirl a Sanremo?

Archiviata la storia, mai esistita, con Mark Caltagirone, Pamela Prati sogna in grande e vorrebbe tornare sul palco dell’Ariston da cantante o da co-conduttrice. Intanto, però, c’è chi vocifera un suo ritorno al GF VIP 7: sarà davvero così?