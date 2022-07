Pamela Prati al GF VIP 7? L’indizio di Signorini e le ultime novità sul cast concorrenti

Come dimenticare Pamela Prati con la sua valigia fuori la porta rossa della casa del GF VIP e il suo “Chiamatemi un taxi’?. Bene, i telespettatori sicuramente ricorderanno quella scena, di quando la showgirl era a Cinecittà ed era stata squalificata dal gioco, dopo gli innumerevoli richiami. Ora, molto probabilmente, Pamela Prati ritornerà nella casa più spiata d’Italia perché l’indizio rilasciato dal conduttore Alfonso Signorini lascia spazio a pochi dubbi.

Cast concorrenti del GF VIP 7: chi entrerà nella casa

Su Instagram Alfonso Signorini, nonostante manchino ancora mesi all’inizio del reality, sta iniziando a rilasciare le prime anticipazioni. E dopo la conferma della giovane rapper Chadia Rodriguez, che a settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia, secondo molti varcherà la porta rossa anche Pamela Prati. Il conduttore, infatti, ha scritto: ‘Indizio nr.2. La seconda concorrente del gf vip lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta’?. E, alla parola taxi, il web si è scatenato perché il riferimento alla showgirl sembra chiaro. Ma sarà davvero così? O si tratta di un depistaggio?

Elenoire Ferruzzi parteciperà al reality?

E mentre le polemiche sono tante perché c’è chi non vede di buon occhio la scelta di far entrare Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip, l’esperta di gossip Deianira Marzano, dal canto suo, va controcorrente. Secondo lei, infatti, il personaggio che potrebbe varcare la soglia della porta rossa è Elenoire Ferruzzi, non la Prati. Ma sarà davvero così? La suspense aumenta, ma non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali!