Quando inizia Amici 2022? Data, nuovi professori e novità

Siamo nel pieno dell’estate, che in realtà sta quasi per giungere al capolinea, e il pensiero di molti è solo uno: quando inizia la prossima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi? Tra novità e colpi di scena, la redazione è già al lavoro e presto su Canale 5 ritornerà la trasmissione amata soprattutto dai più giovani.

La data d’inizio di Amici 2022

Stando alle ultime anticipazioni, pare che anche la nuova edizione andrà in onda in anticipo. Quindi, molto probabilmente, il talent show su Canale 5 prenderà il via (stando all’indiscrezione lanciata da Amici News) domenica 18 settembre, quando si formerà la classe con i nuovi allievi, tra cantanti e ballerini.

Chi sono i professori della nuova edizione

Cambiamenti, però, nella nuova scuola di Amici. Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dopo anni dietro il banco dei maestri, lasceranno il talent. E al loro posto arriveranno Arisa ed Emanuel Lo. Ma vediamo nel dettaglio tutti i professori, quelli della sezione canto e quelli del ballo: