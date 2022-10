Maurizio Costanzo si scaglia contro Alfonso Signorini per il caso Bellavia: ”Voto 5”

Maurizio Costanzo certamente non le manda a dire, e si è scagliato senza nessuna remora contro il presentatore della Casa più spiata d’Italia dopo le ultime vicende che hanno coinvolto alcuni dei suoi protagonisti. Attraverso la rubrica da lui stesso curata e creata sul settimanale ”Nuovo”, il marito della De Filippi ha risposto ad una telespettatrice che aveva deciso di muovere alcune accuse e critiche al Gf Vip di Alfonso Signorini, in merito al ”caso Bellavia”. Di fatto, come molti ormai sapranno, non sono stati pochi i momenti di tensione e concitazione sul caso: alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno avuto degli atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell’ex gieffino, con annessi momenti di grande disagio da parte di quest’ultimo. Per Maurizio Costanzo, Alfonso Signorini è bocciato, e non raggiunge la sufficienza per la gestione della situazione all’interno della Casa. Come scritto anche da una lettrice della rubrica, è vergognoso che a Giovanni Ciacci, che ha rivolto parole terribile a Marco Bellavia, sia concesso di rimanere come ospite all’interno dello studio, senza alcuna ripercussione. La lettrice va a fondo, e mette in discussione anche i provvedimenti del conduttore quando ha deciso di non squalificare il fashion stylist, mandandolo invece al televoto flash ce lo ha poi successivamente eliminato. Ma nonostante tutto, è ancora lì in studio.

GF VIP, stasera la seconda lettera di Marco Bellavia ad Alfonso Signorini: le anticipazioni di lunedì 10 ottobre

La critica dura di Maurizio Costanzo ad Alfonso Signorini

Leggendo le sue parole, allora, Maurizio Costanzo ha convenuto con la lettrice e le ha dato ragione sulla gestione del caso Marco Bellavia e i provvedimenti ai concorrenti. Successivamente, il giornalista vecchia scuola, come riportato anche da Biccy, ha dichiarato: ”Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5″. Dunque, appare chiaro che anche Maurizio Costanzo non ha gradito per nulla l’atteggiamento di Alfonso Signorini, per aver trattato con troppa leggerezza una situazione così delicata. Infine, Maurizio Costanzo, dopo aver parlato anche con Pamela Prati, ha voluto anche commentare il caso specifico di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022, le sue parole sono state: “Voglia di creare protagonisti. In questo, la televisione, in ogni parte del mondo è maestra. Mi viene in mente pensando a Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi?”