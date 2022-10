GF Vip, Pamela Prati contro Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole, ha il cu*o piatto”

Grande Fratello Vip. Serata calda al Grande Fratello Vip, come sempre del resto quando si tratta della casa più spiata d’Italia. Solamente qualche giorno fa Signorini, e i vertici del programma con lui, si erano lamentati che molti personaggi non si esponevano troppo e quindi non riuscivano a far ottenere la programma gli ascolti che avevano previsto in direzione. Un problema non da poco, dal momento che tutto il cuore del programma ruota intorno alle storie corollarie che vengono a crearsi tra i vipponi. Ma niente paura, perché le ultime ore sono state a dir poco scoppiettanti.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 24 ottobre

Pamela Prati contro Patrizia Rossetti: è scontro al GF Vip

Pamela Prati e Patrizia Rossetti sono ai ferri corti. Durante le ultime ore c’è stata una polemica molto accesa tra le due, dove non si sono risparmiate parole, offese, frecciatine e molto altro. “Penso che certe dichiarazioni si commentino da sole – ha detto a caldo Pamela Prati dopo la lite con Patrizia Rossetti. Poi ha aggiunto di sentirsi “una diva” e di non essersi mai messa in competizione con le altre ragazze del reality. In questo caso specifico, la showgirl stava rispondendo alle accuse e alle offese pronunciate contro di lei, di chi l’ha definita “diva delle pentole”.

”Hai il cu*o piatto”: la polemica

Dal canto suo, Rossetti ha replicato: “Eviterei perché sono anni che non lo faccio più”, aggiungendo subito dopo di non aver voluto trasmettere aggressività in una semplice battuta fatta in un momento di concitazione tra le due. Ma lo scontro è destinato ad allargarsi e a coinvolgere anche gli altri inquilini, tra chi non apprezza l’atteggiamento di Pamela Prati e chi, invece, ha deciso di prendere le distanze dalle parole forti di Patrizia. Tra le altre cose che ha detto, infatti, c’è la frase “Hai il cu** piatto”, anche questa una battuta pronunciata da Patrizia Rossetti sul fisico di Pamela Prati che non ha fatto altro che rincarare la dose negli scontri che si sono susseguiti all’interno della Casa tra le due donne. Signori, nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 24 ottobre, ha provato in tutti i modi a far chiarire le due donne.