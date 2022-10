GF VIP, Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip? Cosa ha detto su di lui Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip. Certo, avevano promesso una stagione scoppiettante e piena di tantissime novità senza precedenti. Ed in parte si tratta di una promessa che stanno già mantenendo, nonostante il programma sia iniziato da poco e debba ancora dare il meglio di sé, ad ogni modo. Tantissimi i colpi di scena che sino ad ora hanno letteralmente mandato in fibrillazione il pubblico da casa, sempre più appassionato e coinvolto dalle vicende dei personaggi interni alla casa. Questa volta il colpo di scena è stato firmato da Daniele Dal Moro, che a quanto pare vuole lasciare il GF Vip. Ma perché? Questa sicuramente è la domanda delle domande: sicuramente c’è da dire che nell’ultima serata, il gieffino è stato rimproverato da Alfonso Signorini all’interno del confessionale, e dopo la puntata pare che il concorrente abbia letteralmente ”sbottato” contro il conduttore. Cosa sarà successo?

Daniele Dal Moro vuole lasciare il GF Vip?

Daniele Dal Moro non si sta impegnando come i suoi colleghi coinquilini all’interno della Casa del Grande Fratello, nel senso che il concorrente non si sta facendo conoscere come fanno gli altri, si espone poco sui dibattiti, praticamente mai nelle dinamiche di gruppo, cosicché non si riesce a farsi un’idea su di lui e giudicarlo. Sarebbe questo, allora, il motivo per cui Alfonso Signorini lo ha chiamato in confessionale proprio mentre c’era la puntata in diretta, per cosa? Per rimproverarlo del suo atteggiamento nella Casa. Ma Daniele, a quanto pare, non si sarebbe perso d’animo e ha detto: ”Ho capito le parole che mi hai detto e ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, ma in questo momento non mi va di esprimerlo. Magari seguirò il consiglio di Sonia e esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente. Questo percorso l’ho già fatto ci sono delle cose che vanno al di là. Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo. Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non penso che sia una cosa corretta. A livello personale ho detto cose mai dette, se creare dinamiche significa far star male Elenoire, dare un limone a Nikita o litigare con persone che hanno trentacinque anni più di me, io questo non lo faccio. Te lo dico col cuore…” Certamente non l’ha presa bene, il gieffino, il quale ha poi raggiunto nuovamente i suoi coinquilini che hanno subito notato quanto fosse innervosito dalla vicenda.

Lo sfogo del gieffino dopo il rimprovero di Signori

Ma non è tutto, perché la vicenda pare non sia finita qui, in modo semplice e lineare. Daniele Dal Moro non è riuscito a mandare giù il boccone amaro del rimprovero di Signorini, e dopo la puntata ha continuato a rincarare la dose, parlando con Antonino ha aggiunto: ”Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il cazzo. Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le cagate. Dopo in confessionale sai quante gliene dico. A me tutti i giorni vengono a rompere i coglioni, ma io non do modo di creare dinamiche perché io qua voglio essere me stesso. Non sono in tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Ma siccome quello che viene apprezzato sono sempre queste cagate io non ho voglia di innervosirmi. Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta. Ma per me è più importante la faccia e l’onore di fare il pagliaccio.”

L’opinione del pubblico sui social

Il pubblico da casa, intanto, ha fatto già sapere la propria opinione tramite i sociale: se Daniele dovesse davvero abbandonare la casa, di certo il pubblico non sentirà la sua mancanza. In caso di uscita dal reality, insomma, non sarebbe per loro un grandissimo dispiacere. Ma davvero prenderà questa decisione? Oppure si è trattato solamente di uno sfogo momentaneo dettato dal nervosismo? Staremo a vedere.