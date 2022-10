Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 17 ottobre 2022

Nuovi ingressi, nuovi colpi di scena. E classiche strategie, discussioni, emozioni. Tutto questo è il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che ha preso il via da meno di un mese e che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: tra litigi, squalifiche, presunte bestemmie e concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco prima del previsto. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 17 ottobre? Chi dei tre vipponi al televoto è stato eliminato?

Chi tra Nikita, Giaele e Antonino è stato eliminato?

Tre i concorrenti che giovedì scorso sono stati nominati. E sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che in questi ultimi giorni è stata esclusa dal resto del gruppo tra non poche polemiche e solidarietà dal mondo del web, Antonino Spinalbese, che la settimana scorsa ha avuto un’accesa lite con Edoardo Donnamaria, e Giaele, che sta facendo parlare per la sua idea di amore libero. Chi è stato eliminato? E chi, invece, è riuscito a salvarsi?

Nikita la preferita dal pubblico

Nikita è stata la preferita del pubblico, quindi immune. E lei ha deciso di mandare dritto in nomination Antonino, suo ‘rivale’ nello scorso televoto.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non si può concludere una puntata del GF VIP senza le nomination. Chi dei concorrenti è stato votato dagli ‘amici’ ed è finito al televoto? Tra non poche polemiche sono ben 6 i concorrenti in nomination:

Alberto

Antonino

Attilio

Cristina

George

Giaele

Chi di loro verrà salvato dal pubblico?

Al centro della puntata Nikita Pelizon

Al centro della puntata Nikita Pelizon, l’influencer e modella che già a Pechino Express, in coppia con l’amica Helena, aveva mostrato tutto il suo coraggio. In questi giorni, però, la bella Nikita è stata presa di mira dal gruppo e lei si sente sempre più esclusa.

Articolo in aggiornamento