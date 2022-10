Grande Fratello Vip, nuovi ingressi: chi sono i 6 nuovi concorrenti, tra di loro anche Dayane Mello

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip sta per prendere il via, tra strategie, discussioni, amori che nascono. E nuovi concorrenti, che sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa. Sì, perché dopo squalifiche e ‘vipponi’ che hanno deciso di abbandonare il gioco, chi per un motivo e chi per un altro, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad ampliare il cast. E sei nuovi protagonisti potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Ma chi sono? Arriveranno e faranno vacillare ancora di più gli equilibri, già precari?

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP? Ecco i 6 nomi

Sarebbero 6 i nuovi concorrenti pronti ad entrare nella casa del GF VIP. I loro nomi, nonostante per ora si tratti solo di indiscrezioni, sono stati resi noti nell’ultima puntata di Casa Pipol su Instagram, ma anche da Dagospia. A varcare la soglia della porta rossa, molto probabilmente, saranno sei ‘vipponi’, ecco chi:

Helena Prestes, la modella brasiliana che avrebbe avuto un flirt con Antonino Spinalbese

Teresa Langella, ex volto di Uomini e Donne

Umberto Smaila

Patrizia De Blanck

Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare per davvero.

Dayane Mello nella casa del GF?

Ma non finisce qui. Nella casa del GF VIP potrebbe tornare anche Dayane Mello, una delle protagoniste dell’edizione iniziata nel 2020. Sarà davvero così? La modella tornerà nella casa più spiata d’Italia e farà vacillare gli equilibri? Non ci resta che scoprirlo seguendo le puntate del Grande Fratello Vip!