Pechino Express 2022, chi è la modella Helena Prestes: età, carriera, biografia, fidanzato, Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella composta dalle modelle Nikita Pelizon ed Helena Prestes, che formano ‘Italia-Brasile’.

Chi è la modella brasiliana Helena Prestes

Helena Prest ha 31 anni, è una modella brasiliana: è nata a Sao Paulo, ma attualmente vive a Milano. E’ una grande appassionata di sport, ha giocato a basket, poi ha iniziato a calcare le passerelle. Ha viaggiato tantissimo, è un’insegnante di yoga.

Chi è il fidanzato

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzata: sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @helenaprestess vanta oltre 65 mila followers.