Isola dei famosi 2023, chi sono i concorrenti ufficiali: ecco il cast completo e data d’inizio

Ha preso il via ormai da un po’ il conto alla rovescia per l’avvio della nuova edizione dell’isola dei Famosi che prenderà il via il 17 aprile in prima serata, sempre su Canale 5. Anche per questa nuovo appuntamento la conduzione è stata affidata a Ilary Blasy che avrà in studio accanto a lei, due opinionisti: Vladmir Luxuria, confermata anche per quest’anno, e una new entry, Enrico Papi. Inviato dall’Honduras, anche quest’anno Alvin.

Chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi

A meno di due settimane dall’inizio del reality è stata definita la lista completa dei concorrenti in gara: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Cristina Scuccia (l’ex suora vincitrice di The Voice), Helena Prestes, Corinne Cléry. Si tratta, però, al momento solo di indiscrezioni che, non hanno trovato conferma da Mediaset, ma più passano i giorni e più cresce la curiosità degli appassionati che vogliono sapere chi saranno i naufraghi di quest’anno.

Lo spot della conduttrice che simula di aver a che fare con situazioni di sopravvivenza

Come promo della nuova avventura un video pubblicato sui social nel quale la conduttrice, Ilary Blasi, finge di essere lei stessa una naufraga e prima cerca di accendere il fuoco, poi misura una porzione di riso, infine cercherà di aprire una noce di cocco per poi concludere: ‘Cari naufraghi arrangiatevi…’. Uno spot divertente nel quale la Blasi finge di trovarsi alle prese con situazioni che si proporranno ai protagonisti. Ormai manca davvero poco prima di dare il via a una delle trasmissioni più amate dal popolo di Canale 5. Il conto alla rovescia è iniziato, non resta che aspettare il 17 aprile per dare il via a una nuova avventura in Honduras.