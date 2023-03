Ilary Blasi e Bastian a Ostia, ma c’è chi non crede alla coppia: ‘È una copertura’. Le segnalazioni

Ilary Blasi e Bastian sono la coppia dell’anno, o almeno una delle tante, che fa da degno contraltare a quella formata dal Capitano Francesco Totti e Noemi Bocchi che, intanto, progettano anche un nuovo trasferimento in quel di Roma Sud, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei giorni scorsi con i nostri articoli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi lasciano Roma Nord e vanno a vivere all’Eur? Parla l’amico Nuccetelli: ‘Hanno altri progetti’

Ilary Blasi e Bastian scovati ad Ostia

Negli ultimi giorni, dunque, la coppia formata da Ilary Blasi e Bastian pare sia stata avvistata in terra nostrana, precisamente ad Ostia. I due sono stati sorpresi mentre passeggiavano beatamente tra gli stabilimenti della rinomata località balneare romana, la quale, ricordiamolo, si trova a pochi chilometri dalla casa in cui Ilary vive ancora con i suoi tre figli a seguito della separazione dal suo ex marito il Pupone. Una segnalazione importante, che dovrebbe rinsaldare l’opinione che si ha sulla coppia. Ma c’è chi, invece, non crede a questa suggestiva visione. Scendendo nel dettaglio, a riportare la segnalazione di un utente del web, è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha mostrato all’interno delle sue stories che la coppia sembrerebbe essere sempre più affiatata. Sembra, infatti, che Bastian faccia spesso visita a Ilary, direttamente a casa sua, così come anche ai figli della bella conduttrice. Tuttavia, nonostante questo bell’apparato, tra i vari rumors pare si stia diffondendo anche la voce, sempre più concreta, per cui la loro frequentazione sia, in realtà, una copertura.

I dubbi sulla loro relazione: tutto falso

Insomma, una cosa è certa: si insinua il dubbio nella coppia che, almeno mediaticamente parlando, sembrerebbe non vacillare. Il dubbio che si tratti di una relazione di facciata e che in realtà non ci sia nessun legame emotivo vero ad unirli. Si vocifera che si tratti di una risposta di Ilary Blasi dopo l’ufficializzazione della relazione tra Totti e Noemi Bocchi. Nella realtà, però, questa tesi non trova, almeno per il momento, nessun riscontro empirico, rimanendo solamente un pettegolezzo o un modo per creare una notizia dal nulla.