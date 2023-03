Ilary Blasi e Francesco Totti: lei cancella tutte le foto insieme su Instagram

Dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai, non c’è più traccia. Neppure nei social. Infatti, la bionda conduttrice, nelle ultime ore, ha fatto una mossa che non passata inosservata ai fan della coppia più famosa di sempre e che hanno seguito la vicenda con un certo trasporto mediatico. Cosa è successo, quindi? Ecco cosa abbiamo scoperto..

Isola dei Famosi 2023, Alvin sarà l’inviato? Quando inizia e chi sono i concorrenti

Cancellate le foto con Francesco Totti da Instagram

La conduttrice di successo, ex letterina, Ilary Blasi, tra una cosa e l’altra durante le preparazioni per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ha trovato anche il tempo di fare un po’ di pulizie sui suoi social, in particolare quello più amato, Instagram, dove da qualche ora mancano tutte le foto che la ritraevano da sola con Francesco Totti. I fan più sfegatatati se ne sono accorti proprio in occasione del suo recente volo a Francoforte dal compagno Sebastian Muller, per trascorrere un po’ di tempo insieme. A rimanere, come un lontano e nostalgico ricordo, sono solamente un paio di scatti, in compagnia del Capitano giallorosso.

Pochi scatti in famiglia per i figli..

Scatti che sembrano però essere giustificati, nella loro permanenza sul feed della conduttrice, dalla sola presenza dei figli, in particolare con Isabel, la più piccola, a Disneyland e anche con Cristian e Chanel alle Maldive. Altri fan, invece, insinuano il sospetto che Ilary, nel fare le sue pulizie social, non le abbia proprio viste. Ma sembra davvero difficile come ipotesi. Difficile, cioè che siano sfuggite, anche perché le apparenze sono importanti, e una traccia simile non poteva passare inosservata. Più plausibile, invece, l’ipotesi di una permanenza giustificata dalla prole, anche perché il passato non si può cancellare interamente, ad ogni modo, ed è meglio chiudere facendoci i conti e accettandolo.

La coppia Ilary-Muller sempre più affiatata

Come anticipato, nel frattempo, lei è volata in Germania dal suo biondo e ricco compagno, per un weekend d’amore. Tra le varie foto che girano sui suoi canali social, anche quella dell’arrivo in aeroporto e quello a Francoforte, con lui che la va a prendere, oltre ad un altro scatto in cui i due si tengono la mano. I due, certamente, sembrano più affiatati che mai in questo ultimo periodo.