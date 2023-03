Francesco Totti e Ilary Blasi, scontro in tribunale: nessun accordo sulla separazione, ultime news

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra destinato ancora a far discutere, visto che è saltata l’accordo per una separazione consensuale. I due si litigheranno un patrimonio di milioni di euro. I tentativi di trovare un accordo tra i legali dell’ex coppia, gli avvocati Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per la Blasi, sono sempre andati a vuoto.

Fissata la prima udienza per la separazione giudiziale

Il 14 marzo è stata fissata la prima udienza per la giudiziale, in ballo ci sono tante proprietà oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli della coppia. Ma tra le varie questioni ancora in sospeso, ci sono ancora le borsette e i rolex, per le quali è stata fissata altra udienza tra il 6 e il 7 marzo prossimo. Quest’ultima sarà solo il prologo di una faccenda giudiziaria che sarà destinata a dare vita a una vera e propria guerra. D’altro canto l’accordo che avrebbe potuto rivolvere la questione senza strascichi e senza ‘sangue’ non è arrivato ora, ciascuna delle parti dovranno valutare bene insieme al proprio avvocato come affrontare questa separazione.

Nella guerra tra gli ex coniugi non solo il patrimonio ma anche l’affidamento dei figli

Lo scontro tra Totti e Blasi si annuncia cruento in considerevole del cospicuo patrimonio di Francesco e Ilary, non in ultimo la casa nella quale la conduttrice vive insieme ai figli all’Eur, mentre Totti si è trasferito a Roma Nord insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Anche l’affidamento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel potrebbe aprire nuovi scenari. Seppure la più piccina, Isabel dovrebbe restare a vivere con la mamma, diversa è la situazione degli altri due che potrebbero decidere di trasferirsi dal padre. Al momento si tratta di fatti sui quali dovrà pronunciarsi un giudice visto che gli ex coniugi non hanno voluto trovare un accordo bonario.