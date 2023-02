Separazione Totti Blasi: oggi l’udienza su Rolex e borsette, l’accordo sembra vicino

La separazione tra l’ex Pupone Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi ha destato non poco clamore. Previsto per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, il terzo incontro in tribunale tra l’ormai ex coppia. Al centro del processo quest’oggi la ‘sparizione’ dei costosi Rolex dell’ex calciatore che quest’ultimo rivendica accusando l’ex moglie di averglieli rubati. Una battaglia anche a colpi di oggetti, la loro, in quanto per ripicca Totti aveva nascosto la preziosa collezione di borsette di lei che poi Ilary ha ritrovato nella propria villa all’Eur.

Divorzio Totti Blasi, la spartizione dei beni: a chi andranno soldi, casa, assegni e Rolex

L’udienza nel primo pomeriggio per i Rolex e le borsette

Il clima che si respirava la scorsa estate, anche alla luce degli avvenimenti pocanzi descritti, era piuttosto teso mentre ora gli animi sembrano essere decisamente più tranquilli. Nell’udienza di oggi è previsto che le parti depositino la lista dei testimoni mentre il prossimo 14 marzo inizierà il procedimento relativo alla separazione e sembra che Totti e la Blasi siano vicini a raggiungere un accordo. Alla luce di ciò, l’udienza odierna potrebbe anche rivelarsi superflua in quanto, se si dovesse trovare un accordo, questo primo procedimento che, come detto, verte sulla questione dei Rolex e delle borsette, potrebbe essere riassorbito.

La ‘partita’ in gioco

La partita che l’ex coppia sta giocando – volendo usare una metafora del mondo calcistico – ruota attorno ai figli e alla villa all’Eur. Probabilmente, i tre figli potranno decidere liberamente con chi stare, senza vincoli né di giorni né di orari e Ilary resterà nella villa fino a quando Isabel non sarà diventata maggiorenne. Dal canto suo Totti si è già trasferito dall’altra parte della città insieme alla compagna Noemi Bocchi. Chiusa la storia con Totti anche la Blasi si è trovata un nuovo amore, si tratta dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme ed appaiono sereni ed affiatati.