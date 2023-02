Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Ultime news sulla coppia e gli indizi ‘social’

Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero lasciarsi? Non c’è stato neppure il tempo di brindare all’anniversario, e già la coppia sembrerebbe essere sull’orlo di una grande crisi nera. Del resto, si sa, è stato un anno davvero difficile e complesso, dopo la separazione con Ilary per il Capitano Totti. Tuttavia, si parla ancora di rumors.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi? Ultime news sulla coppia

Aria di cristi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sì, perché a decretare pubblicamente la crisi imminente è stato il popolo dei social che ha notato che, tra Totti e Noemi Bocchi, legati dal Capodanno 2022, qualcosa non sembra quadrare alla perfezione. Ci sarebbero svariati indizi sulla vicenda, il primo dei quali è che Noemi Bocchi avrebbe smesso di seguire Francesco Totti sui social. Poi, sempre la Bocchi, sul suo profilo, da settimane non pubblica nulla, e gli ultimi post risalgono alla vacanza da sogno fatta dalla coppia, in occasione di Capodanno, tra Miami e Bahamas, insieme ai figli. E, infine, il quarto indizio: Francesco Totti non indossa più l’anello uguale a quello della compagna. Chi è vicino alla coppia, parla esplicitazione di bisticci, ma non si va oltre per il momento. Che sia una crisi passeggera? O una rottura definitiva?

Cosa succede al Pupone

La primissima, ad ogni modo, a lanciare la voce, qualche giorno fa, su l’influencer Deianira Marzano conosciuta anche come «Miss Pettegolezzo». L’influencer, di fatto, aveva sottolineato come Francesco Totti avesse partecipato a una serata di gala da solo. Ma poi, dopo qualche ora, aveva già fatto un passo indietro. Tuttavia, il dubbio aveva iniziatogiò ad insinuarsi tra il pubblico social. L’ipotesi del pubblico, quella più romantica è che Francesco Totti sia ancora innamorato della sua ex Ilary. La showgirl, però, d’altro canto, sembra aver ritrovato finalmente la felicità grazie ad un nuovo compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco, biondo e ricco, e non pare abbia nessuna intenzione di retrocedere.