Non è l’Arena, stasera da Massimo Giletti arriva l’ex marito di Noemi Bocchi: anticipazioni

Si parlerà di Noemi Bocchi, questa sera a “Non è l’Arena“, il celebre programma condotto da Massimo Giletti. Ospite del programma, infatti, Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. Caucci ha promesso di fare grandi rivelazioni che faranno vedere la compagna del calciatore sotto una luce diversa. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

L’ex marito di Noemi Bocchi

L’ex marito della modella ha fatto molto parlare di sé, soprattutto quando Noemi Bocchi ha dichiarato il fidanzamento ufficiale con Francesco Totti. Mario Caucci ha rilasciato numerose interviste in cui ha rivelato dettagli scottanti sulla sua vecchia fiamma. Ha destato scalpore quando l’ha accusata di essere interessata soltanto ai beni materiali e di averlo lasciato in un momento molto difficile della sua vita, cioè subito dopo la morte di sua madre.

Mario Caucci ospite stasera di Massimo Giletti

Per stasera è prevista una puntata con i fuochi d’artificio, infatti, ogni volta che Mario Caucci parla dell’ex moglie, esplodono grandi scandali. D’altronde, dopo la rottura di Totti e Ilary Blasi, i gossip non mancano e c’è chi sostiene che la relazione con Noemi fosse iniziata molto tempo prima. Lui smentirà o confermerà la notizia? Per le rivelazioni in esclusiva, il programma inizierà alle 21.15 su La 7 e sono previsti record di ascolti, data la curiosità per la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma.

Non è l’Arena: anticipazioni sulla puntata di stasera

Oltre alle scottanti rivelazioni promesse dall’ex marito di Noemi Bocchi, Giletti tornerà a parlare di temi politici molto importanti. Parlerà del Quatargate e di tutte le indagini in corso dal Belgio e dal Parlamento Europeo. Altri ospiti saranno: Giovanni Donzelli, Maria Prado, Candida Morvillo, Peter Gomez, Gianluigi Paragone. In esclusiva, Giletti parlerà anche di alcuni scandali vaticani, in particolare intervisterà Francesca Chaoqui, ex membro della commissione Vaticana per la trasparenza. Si prospetta una serata molto interessante e ricca di sorprese.