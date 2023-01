Totti-Bocchi e la lussuosa Epifania (con figli) a Miami: ecco quanto costa il resort

Un resort di lusso a Miami: è questa la destinazione che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto per trascorrere l’Epifania assieme ai loro figli. Prima di tornare in Italia, lo scorso 8 gennaio, la coppia ha pensato bene di rilassarsi in una location di eccezione, il The Setai, a Miami Beach.

Ilary Blasi e la sontuose vacanze in Thailandia: ecco quanto costa una notte nel suo hotel a 5 stelle

Totti- Bocchi e l’epifania di Lusso nel prestigioso resort sull’Oceano

‘Situato sull’oceano’ e ‘progettato ad arte implementando, implementando l’estetica dell’estremo Oriente nella facciata in originale stile art déco e la modernità nella torre con le Ocean Suite’, questa parte della descrizione che si può leggere sul sito della struttura. Delle parole che non lasciano dubbi sulla bellezza e sul prestigio del resort in cui hanno deciso di trascorrere l’Epifania l’ex Pupone, Noemi ed i rispettivi figli. Ma quanto costa il prestigioso soggiorno?

I costi

Se si alloggia nello Studio suite con vista in città, mediamente, una coppia può arrivare a pagare una cifra che oscilla tra i 900 e i mille euro a notte. Diverso invece il conto se si decide di godere della tranquilla vista sul cortile, se non addirittura sull’oceano. Nel primo caso si vai dai 100 ai 1200 euro a notte mentre nel secondo caso la cifra è nettamente superiore e sale a 1600/1700 euro, toccando anche picchi di 2300/2400, 2800/2900 a notte per camere più grandi che possono accogliere anche i familiari. A queste poi va aggiunto anche il tariffario speciale per le feste che, negli hotel, hanno un prezzo notoriamente maggiore. Insomma, una vacanza decisamente lussuosa, all’insegna del caldo e del relax quella che hanno deciso di concedersi Totti e Noemi prima di fare ritorno alla loro routine quotidiana in Italia.

Totti e la segnalazione all’antiricilaggio, l’ex moglie Ilary: “Non sono stata io”

Le altrettanto suntuose vacanze di Ilary

Restando in tema vacanze, Ilary Blasi non è stata certamente da meno. La showgirl per le vacanze natalizie ha, infatti, scelto la Thailandia come meta d’elezione dove staccare la spina dagli impegni di tutti i giorni. Sbarcata al fianco di Sebastian sull’isola thailandese di Koh Samui, anche questa location non ha nulla da invidiare a quella dell’ex marito, in un tripudio di bellezza e servizi che rendono la vacanza ancor più magica e speciale!