Francesco Totti e Noemi Bocchi avvistati all’aeroporto di Fiumicino: trascorreranno Capodanno al caldo

Fiumicino. Oggi, venerdì 30 dicembre, alla vigilia di Capodanno Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi sono stati avvistati da una fan all’aeroporto di Fiumicino. Nella foto scattata di nascosto i due si vedono insieme alle figlie di lui, Isabel e Chanel Totti nel momento della consegna dei bagagli.

La meta per un Capodanno 2023 al caldo

La famiglia ha scelto un itinerario lungo e affascinante: la prima tappa sarà Miami, dove trascorreranno alcuni giorni a visitare la città statunitense. Dopodiché andranno ai Caraibi per circa una settimana, trascorrendo i primi giorni del nuovo anno al caldo, magari in riva al mare e rientreranno a Roma fra una decina di giorni circa. Nessun avvistamento del figlio Cristian e non sappiamo perché non sia partito con la famiglia. La vacanza è confermata da una storia Instagram della figlia Chanel Totti che immortala il tabellone delle partenze, ecco la foto:

Capodanno 2023 in viaggio anche per Ilary Blasi

Anche l’ex moglie di Francesco Totti è partita per un Capodanno al caldo e al momento si trova a Bangkok, in Thailandia. Con lei sembra esserci il suo nuovo compagno Bastian Muller, un imprenditore tedesco. I due si conoscono e si frequentano da poco tempo e lui non compare mai nelle sue foto sui social, dove lei sembra molto felice e spensierata nonostante la rottura con il calciatore. Che sia un modo per distrarsi dal dolore della rottura? Questo non lo sappiamo, ma nelle ultime foto che ha pubblicato su Instagram la vediamo con dietro i grattacieli di Bangkok e non sappiamo quale sia l’itinerario del suo viaggio in compagnia della nuova fiamma. Questo è l’ultimo post pubblicato da Ilary su Instagram: