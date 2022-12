Chanel Totti nello stesso locale dove è stato rapito il 20enne Danilo Valeri: ieri sera era al Moku

Anche Chanel Totti nello stesso locale dove è stato rapito il 20enne romano Danilo Valeri. Mentre si sta cercando il ragazzo – di cui non si ha ancora alcuna traccia – sta sconvolgendo tutti e nessuno sa dove sia sparito il ragazzo. Dal profilo social di Chanel emerge che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi proprio ieri sera si trovava nello stesso locale ieri sera, forse nel momento del rapimento. Com’è possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Ecco quello che sappiamo.

Il rapimento al Moku

Intorno alle 2:00 di questa notte è avvenuto il rapimento di Danilo Valeri al Ristorante giapponese “Moku”, che si trova in zona Ponte Milvio. Nessuno sembra essersi accorto di nulla. Da quanto racconta uno dei camerieri, un ragazzo di circa 20 anni, straniero, di colore, è entrato nel locale e ha fatto uscire Danilo. Lì sarebbe stato circondato da 6 o 7 persone che lo hanno fatto salire in auto. Chanel, quindi, non si è accorta di nulla. Dalle storie di Chanel Totti emerge che anche lei si trovava in quel locale ieri sera. Nelle storie Instagram, infatti, la ragazza ha condiviso prima la foto di un mazzo di rose rosse con sopra il bigliettino “X Chanel”, poi una sua foto in un luogo elegante e infine la foto del piatto del locale con sopra un tovagliolo e la scritta “Moku”.

Chanel Totti sul luogo del rapimento

Le storie di Chanel Totti risalgono proprio a ieri sera, forse nello stesso arco temporale in cui è avvenuto il rapimento. Dopo le storie pubbliche, la notizia sta facendo il giro del web e tuti si chiedono se la figlia di Totti abbia assistito al rapimento del ragazzo scomparso. Alcuni sostengono che sia impossibile perché dopo la cena al locale si è tenuta una serata musicale finita in tarda nottata e non possiamo sapere se Chanel sia rimasta anche dopo cena oppure no. Presumibilmente il rapimento è avvenuto dopo la mezzanotte, durante la serata a suon di musica.

Il Mistero del rapimento

Sono ancora misteriose le circostanze in cui è avvenuto il rapimento e sembra che nessuno all’interno del locale si sia accorto di nulla. Ecco quanto ha dichiarato un cameriere del posto: “Nessuno si è accorto di nulla, non c’è mai stata tensione all’interno anche perché c’è la sicurezza all’esterno e sarebbero intervenuti loro. Quando poi sono arrivati i poliziotti e hanno chiesto le riprese delle telecamere, abbiamo ricostruito quanto accaduto”.