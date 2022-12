Rapimento a Roma, 20enne Danilo Valeri portato via per vendetta: l’ombra dei clan che si contendono lo spaccio

È Danilo Valeri il ragazzo di 20 anni che questa notte è stato portato via, forse per vendetta, da un locale della movida di Ponte Milvio. Il 20enne si trovava con gli amici di sempre nel ristorante giapponese Moku quando, improvvisamente, un gruppo di circa sei o sette persone ha fatto ‘irruzione’ nel locale. Lo hanno prima circondato, poi preso di peso e caricato in macchina. Da lì nessuna notizia di Danilo Valeri, figlio di un pluripregiudicato della Capitale, molto ‘attivo’ con gli affari nella zona di San Basilio.

Chi è Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio

Si chiama Danilo Valeri il ragazzo di 20 anni che questa notte è stato rapito da un commando, portato via di forza e ‘caricato’ in macchina. Il ragazzo è figlio di Maurizio Valeri, meglio conosciuto come il ‘sorcio’, un boss molto attivo a San Basilio. E dietro il rapimento potrebbe esserci l’ombra dei clan, quelli che si contendono le pazze di spaccio di Roma. Maurizio Valeri non è certo un nome sconosciuto alle forze dell’ordine: l’uomo lo scorso maggio si era presentato al Sandro Pertini perché era stato colpito da un’arma da fuoco durante quello che sembrava essere, a tutti gli effetti, un regolamento di conti avvenuto in zona Tiburtino.

Ora a distanza di mesi quel cognome torna sulle pagine dei giornali. E questa volta per il figlio, Danilo, che nella notte è stato rapito. Forse per vendetta, per un regolamento di conti, per far vedere chi comanda. Il padre del 20enne gestisce due piazze di spaccio a San Basilio e tra i suoi nemici (che non sono pochi visto il giro di affari) c’è anche il clan Marando, quello che appartiene alla ‘ndrina della ‘ndrangheta calabrese.

Il rapimento

Danilo Valeri sui social, prima del rapimento, aveva pubblicato diverse storie su Instagram. Lui a bordo di una macchina lussuosa, poi la foto di rito con l’auto di grossa cilindrata alle spalle. E infine un brindisi nel locale, forse pochi minuti prima di essere portato via da quelle persone che hanno fatto irruzione nel ristorante. Sulla vicenda, che è ancora avvolta nel mistero, indaga la Polizia: spetterà agli agenti del Commissariato Ponte Milvio, che hanno avviato le indagini, fare chiarezza. E cercare di rintracciare il 20enne e gli autori del rapimento. Intanto, la vita del giovane dovrà essere scandagliata: chi e perché l’ha sequestrato?

I fuochi d’artificio

A preoccupare i fuochi d’artificio, quelli che alcuni cittadini hanno raccontato di aver sentito bene in zona San Basilio questa mattina presto, intorno alle 4. Solo una coincidenza? Domanda alla quale bisognerà dare risposta. Intanto, però, una certezza c’è: di Danilo Valeri, che ieri aveva deciso di trascorrere una serata come tante, ancora non c’è nessuna traccia.