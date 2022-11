Roma, inseguita, speronata e derubata da un commando armato: coppia sotto choc

La serata di una coppia di amici si è trasformata in un incubo. A raccontare la vicenda è stato Il Messaggero che ha specificato come i due, un imprenditore di 63 anni e una sua amica, dopo aver cenato in un locale esclusivo di Roma nord, il Saxò di via Quarto Peperino, erano in auto e stavano tornando a casa quando sono stati speronati da una Maserati su via Flaminia. Avevano pensato a un tamponamento e il 63enne è sceso dall’auto per accordarsi con il conducente dell’altra vettura. Ma da quest’ultima sono usciti 5 uomini armati e con il volto coperto da passamontagna, uno ha colpito l’imprenditore con il calcio della pistola per poi farsi consegnare il Rolex – risultato poi falso -, i gioielli, i soldi. Stessa sorte anche per la donna che ha dato ai cinque malviventi denaro e gioielli. Un bottino di circa 10mila euro.

La fuga a bordo della Maserati dopo l’agguato

Assicuratosi contanti e preziosi il quintetto è risalito in macchina ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. Le due vittime hanno dato l’allarme e sono accorsi i Carabinieri della stazione di Roma Tomba di Nerone e il Radiomobile. Gli investigatori hanno avviato immediatamente le indagini e, sulla vicenda, hanno già un’idea chiara e cioè che la coppia sia stata seguita, forse ancor prima di andare a cena.

Le attività investigative sono serrate. Intanto hanno raccolto le testimonianze delle vittime che, purtroppo sotto choc, hanno potuto fornire pochi dettagli, i 5 avevano il volto coperto da passamontagna. Inoltre si cercano video sulle strade percorse dalla coppia, nella speranza di rintracciare tramite impianti di videosorveglianza, qualche dettaglio su quel quintetto di delinquenti. Infine l’attenzione è concentrata sulla Maserati, un’auto che difficilmente passa inosservata.