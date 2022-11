Roma, tentano la fuga con la refurtiva nel trolley: topi d’appartamento in manette

Gli uomini della Questura di Roma sono riusciti ha portato a fermare 5 persone gravemente indiziate di furto aggravato. Si tratta dell’esito di un servizio di controllo che gli agenti svolgono costantemente sul territorio per contrastare fenomeni di microcriminalità e tra questi anche i furti in appartamento. Nel giro di pochissimo gli investigatori sono riusciti a far scattare le manette ai polsi di ben 5 presunti topi d’appartamento.

Il furto in un appartamento

Nel quartiere Bufalotta, gli investigatori del III Distretto Fidene hanno notato 3 “sospetti” scendere da una berlina: uno di loro si posizionava a mo’ di palo mentre gli altri uscivano ed entravano da un condominio. Il fare dei 3 ha insospettito ulteriormente i poliziotti che, approntando un estemporaneo servizio di appostamento, hanno continuato a monitorare la situazione a distanza. All’ennesimo andirivieni uno dei sospettati è uscito con un grosso trolley e a quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i 3. Dagli immediati accertamenti è emerso che era stato appena depredato uno degli appartamenti del condominio in questione; il trolley conteneva la refurtiva e parte degli arnesi usati per aprire la porta blindata. I 3 uomini, tutti provenienti dalla Georgia, di 27, 31 e 27 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato; l’auto è stata sequestrata mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria. In sede di udienza di convalida il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e, per uno di loro è stato disposto il divieto di dimora a Roma.

Beccati altri due che cercavano di depredare appartamenti

Così come è stata fondamentale la solerte telefonata al 112 NUE di un cittadino che, nel tardo pomeriggio, nella zona di Malatesta, ha segnalato dei “rumori sospetti”. Gli agenti della Sezione Volanti hanno individuato un 36enne di origini pugliesi che stava cercando di smurare la grata di una finestra. Con non poca difficoltà l’uomo è stato fermato ed arrestato. Il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla PG.

Al Mandrione un 29enne di origini marocchine è stato arrestato dai poliziotti della Sezione Volanti e del Distretto San Giovanni subito dopo aver tentato di rubare in un’abitazione danneggiando il vetro di una finestra e la porta della cantina utilizzando un saldatore attaccato ad una bombola del gas ed una spranga. Il 29enne, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato dal Tribunale di Roma alla pena di 10 mesi di reclusione.