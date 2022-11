Ladispoli, si mimetizzano tra i clienti e svaligiano 3 negozi in poche ore: arrestati

Avevano rubato capi di abbigliamento in tre negozi diversi situati lungo viale Italia a Ladispoli, ma alla fine sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione locale. Sono stati gli uomini dell’Arma a sorprendere e arrestare 2 cittadini sud-americani di 32 e 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie che cercavano di scappare verso la stazione ferroviaria nella speranza di prendere il largo.

Cosa è successo

I fatti sono accaduti nella mattinata di sabato scorso, in pieno centro a Ladispoli: i due soggetti, camuffati tra i numerosi clienti di un sabato mattina come tanti, hanno più volte percorso andata e ritroso il centralissimo Viale Italia, scegliendo con attenzione gli esercizi commerciali e la merce in vendita di loro interesse. Dopodiché, in maniera fulminea, hanno fatto ingresso, in rapidissima successione, nei negozi prescelti e si sono impossessati di alcune t – shirts, un giubbino e indumenti intimi, tutti capi di noti marchi griffati, per darsi velocemente alla fuga a piedi verso la locale Stazione ferroviaria. È stato proprio lì che i militari della locale Stazione li hanno bloccati mentre erano in procinto di salire su un treno regionale diretto a Roma.

L’intera refurtiva, del valore di oltre mille euro, è stata recuperata e restituita ai commercianti vittime dei furti. Condotti in Caserma, sono stati entrambi arrestati e condotti agli arresti domiciliari. Gli arresti operati sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.