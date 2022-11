Aeroporto di Fiumicino, beccati a derubare un duty free: viaggiatori denunciati

Hanno cercato di portare via da un duty free prodotti per un totale di 300 euro di valore nascondendoli nei bagagli a mano, ma sono stati visti dal personale della vigilanza che ha allertato i Carabinieri dello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, che sono intervenuti per gli accertamenti di rito nei confronti del tre viaggiatori e restituire la merce al legittimo proprietario.

Il tentato furto

Al duty free situato al Terminal 3 – partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato tre viaggiatori che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato nel bagaglio a mano. Sono stati notati dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. I Carabinieri hanno poi rinvenuto prodotti, del valore di circa 300 euro, che sono stati recuperati e riconsegnati al negozio. I tre soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Autisti irregolari multati

Presso l’uscita del Terminal 1 e 3 – arrivi, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso quattro autisti intenti a procacciare clienti, senza averne titolo. Per gli abusivi è scattata la sanzione amministrativa di 8.356 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo.