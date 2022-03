Fiumicino, abusivismo dilagante all’aeroporto: oltre 30.000 di multe e 30 vetture fermate

Fiumicino. L’abusivismo è dilagante nei pressi degli aeroporti, e quello di Fiumicino non fa di certo eccezione. In molto offrono, di fatto, servizio navette, trasporti, taxi ed NCC privi di permesso previsto e, nei casi più gravi, in modo completamente illecito e senza Green Pass.

Abusivismo dilagante a Fiumicino

A confermarlo, ancora una volta, l’ultima operazione di controlli messa in atto dalla Polizia Locale di Roma Capitale all’aeroporto di Fiumicino. Sono almeno 130 le irregolarità contestate in pochi giorni dalle pattuglie, coordinate dal Dirigente Maurizio Maggi. Le violazioni principali riguardano lo stazionamento senza titolo nei pressi dello scalo aeroportuale, l’assenza di assicurazione o revisione, fino al mancato possesso del Green Pass.

Sanzioni per circa 30.000 euro in pochi giorni

Nelle ultimissime ore, sono 10 i conducenti sottoposti a fermo, scovati totalmente privi di autorizzazione a svolgere l’attività di trasporto pubblico. In totale, sono 30 le vetture di cui è stata disposta la sospensione dell’attività di noleggio per mancanza dei requisiti necessari alla circolazione. Solo nelle ultime due settimane, oltre ai vari fermi, si sono registrate circa 30.000 euro di sanzioni.