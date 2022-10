Fiumicino, stretta sui controlli: all’aeroporto tra furti e abusivismo dilagante

Fiumicino. Controlli come se non ci fosse un domani all’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma. Questa volta i carabinieri hanno denunciato una persona per tentato furto e sanzionato un autista NCC in violazione deli artt. 3 e 4 dell’ordinanza Enac nr. 10/2017.

Aeroporto di Fiumicino, nasconde il “bottino” nel bagaglio a mano: beccato un 38enne romano

Il bollettino dei controlli all’aeroporto di Fiumicino

Il fatto è andato in scena nelle ultime ore presso il duty free situato al Terminal 3 – partenze dello scalo. Qui i militari hanno sorpreso un viaggiatore – 40enne italiano – che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno del bagaglio a mano. L’occhio attento del personale di vigilanza ha saputo scovare rapidamente il soggetto e avvertire i militari che sono subito intervenuti. Una volta bloccato, sono stati rinvenuti i prodotti che l’uomo aveva cercato di sottrarre illecitamente: profumi e una stecca di sigarette per un valore complessivo di circa 300 euro, che sono stati recuperati e riconsegnati al negozio. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto. Questa mattina invece, presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso un autista abusivo mentre procacciava clienti, senza averne titolo. Per l’abusivo è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo.