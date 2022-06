Fiumicino, furti al duty free e abusivismo selvaggio allo scalo: oltre 6.000 euro di multe

Fiumicino. Furti e abusivismo sono all’ordine del giorno negli aeroporti di ogni città, e certamente Fiumicino non fa eccezione: nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, in meno di 48 ore, infatti, i Carabinieri in perlustrazione hanno denunciato 4 persone per tentato furto e sanzionato 3 autisti NCC abusivi.

Furti al duty free di Fiumicino

Dapprima i furti. In tre distinti interventi presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato un 28enne romano, un 36enne algerino e un 46enne di Palermo, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli.

Quattro arresti in aeroporto

In un primo momento sono stati avvistati dal personale di vigilanza che ha immediatamente allertato i militari. Poco dopo un altro tentato furto, anche lui di Palermo, 37enne che voleva portare via un profumo del valore di 190 euro. Forse un souvenir per il suo partner. Tutti e 4 i fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Abusivismo per il trasporto

Ma i furti, come anticipato, non sono l’unica problematica degli scali aeroportuali. Nella stessa giornata, all’uscita del “Gate 3 – Arrivi”, i Carabinieri hanno sanzionato anche 3 autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

Transitando nei pressi del Gate, infatti, i militari hanno notato i soggetti lungo il percorso pedonale intenti a procacciare clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito. In questo caso, hanno elevato sanzioni per un importo totale di € 6.192.