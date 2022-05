Aeroporti di Fiumicino e Ciampino sotto controllo, le truffe per i turisti non finiscono

Non è una notizia nuova. Da sempre, fuori gli aeroporti, c’è qualcuno pronto a fregare i turisti offrendo il servizio di trasporto, spacciandosi per taxi o NCC. Puntualmente sono tantissime le persone che ci cascano e puntualmente i conducenti che se ne approfittano. Ultimamente la situazione sembra essere peggiorata infatti sono stati potenziati i controlli da parte della Polizia Locale della Capitale.

Non finiscono le truffe negli aeroporti Fiumicino e Ciampino

Studiano le persone che potrebbero truffare e poi, subito, attirano la loro attenzione. Senza accorgersene, i turisti vengono fregati in pochissimo tempo. Non seguendo le tasse fisse previste per gli spostamenti dall’aeroporto al centro città, alterano le tariffe arrivando a far pagare i “clienti” anche il doppio. Ultimo caso è accaduto proprio ieri, presso lo scalo di Ciampino, dove un’unità della Squadra Vetture del GPIT, ha intercettato un tassista mentre era intento a contrattare con alcuni turisti una tariffa. L’importo superava del 60% la tassa a norma.

Sono aumentati i controlli

La Polizia Locale, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio Maggi, sono impegnati in una costante opera di controllo finalizzata a contrastare i fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi ed NCC. Di solito i personaggi sono già conosciuti o sanzionati. Infatti da poco, proprio il programma Le Iene, ha mandato in onda n servizio in cui seguiva alcuni di questi durante il loro “lavoro”, totalmente fuori norma. Uno di questi è stato sanzionato per un importo pari a circa 3milaeuro.