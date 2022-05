Tragedia alle porte di Roma: si sente male, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto

Forse un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Prima ha perso il controllo della sua auto, poi ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrato con un’altra vettura. Questo è quello che è successo ieri sera a San Cesareo, a sud della Capitale: qui un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto. Stroncato, probabilmente, da un malore improvviso perché l’impatto con l’auto non è stato così violento, o almeno non così tanto da portarlo alla morte.

La dinamica dell’incidente mortale a San Cesareo

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava percorrendo con la sua auto via della Resistenza quando, improvvisamente, ha perso il controllo della vettura, è uscito fuori strada e ha invaso la corsia di marcia opposta. Un’auto, che proveniva da quella direzione, è riuscito a schivarlo, un’altra, invece, non ha avuto la stessa tempestività e lo scontro è stato inevitabile. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono arrivati lui era già deceduto, inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

L’ipotesi di un malore

Tra le ipotesi quella di un malore, che avrebbe portato l’uomo a perdere il controllo del mezzo. Difficile che la morte, invece, sia stata causata dall’impatto con l’altra auto, che non è stato così violento. In ogni caso, ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica.