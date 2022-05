Terribile incidente sulla Roma Fiumicino tra tre auto e una moto: morta una persona, strada chiusa

Terribile incidente poco fa sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”. Lo scontro tra tre auto e una moto ha causato la morte di una un uomo. E’ successo all’altezza del km 16,000, in direzione aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci.

Inferno sull’autostrada

La cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state tre vetture e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non ancora identificato. Al momento è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione di Fiumicino per consentire i soccorsi e i rilievi. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno degli occupanti delle auto coinvolte. Presenti anche gli agenti della polizia stradale del Comparto di Settebagni e le squadre Anas e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.